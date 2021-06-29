Сыктывкарца судили за то, что он ездил с поддельными правами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре 33-летнего местного жителя признали виновным в том, что он использовал поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе прошло года мужчина, вышедший из тюрьмы решил купить у неизвестного поддельное водительское удостоверении. Он зарегистрировал электронный кошелек и пополнил его на 40 тысяч рублей. 30 тысяч составляла стоимость самого документа, а еще 10 тысяч – комиссия за перевод денег в криптовалюту.

Через несколько дней сыктывкарец забрал из тайника-закладки конверт с поддельными правами на имя другого человека. Уточняется, что туда было вклеено его фото.

В начале февраля мужчину оставили сотрудники ГИБДД, и тот показал им купленные права. Правоохранители выяснили, что документ поддельный. Сыктывкарец признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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