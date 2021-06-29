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Происшествия29 июня 2021 17:31

В Коми произошел самый масштабный за лето пожар

Источник:kp.ru
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Фото: ЕДДС Ухты

Фото: ЕДДС Ухты

В Усть-Куломском районе произошел самый масштабный за сезон лесной пожар. Площадь возгорания заняла 190 гектаров.

Возгорание обнаружили во время лесоавиационных работ утром в воскресенье, 27 июня. Локализовать пожар, удалось во вторник, 29 июня. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны местных жителей. На месте происшествия работают восемь специалистов лесопожарной станции, 18 сотрудников парашютно-пожарной команды и другие. Как передает «Комиинформ», к тушению пожаров привлекли и технику, в том числе трактор и бульдозер.

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