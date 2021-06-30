Около 19 тысяч жителей Коми получают пенсию ниже прожиточного минимума

Фото: пресс-служба Минсоцзащиты РК

В Коми около 19 тысяч жителей получают региональную социальную доплату к пенсии, сообщает региональное Минсоцзащиты.

Она назначается тем, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума – на 2021 год в Республике Коми для пенсионеров он составляет 12 645 рублей в месяц. Причем речь идет только о неработающих пенсионерах.

Государство компенсирует эту разницу. По данным Минсоцзащиты Республики Коми, в среднем доплачивают 4 200 рублей. То есть пенсия у десятков тысяч жителей Коми ниже девяти тысяч.

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