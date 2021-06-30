В кафе в Сыктывкаре не соблюдали масочный режим

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В одном из кафе в Сыктывкаре не соблюдали масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В столице Коми прошел рейд, в котором участвовали полицейские и сотрудники Росгвардии. Они проверили городские кафе и бары по улицам Заводской, Петрозаводской и Савина. Там зафиксировали три нарушения мер профилактики коронавируса. Кроме того, в летнем кафе, расположенном по адресу Кирова, 11/2 выявили нарушение масочного режима.

Всего с 19 мая по 21 июня в Сыктывкаре провели 76 проверок торговых центров, а также проинспектировали 128 объектов торговли. В итоге было составлено 142 административных протокола.

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