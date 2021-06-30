В Эжве открыли место отдыха у воды

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В Эжвинском районе Сыктывкара открыли место отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Официально в Эжве нет пляжа, но место массового отдыха населения традиционно организуют в районе прибрежной полосы левого берега протоки Серт-Полой и на участке от места прохождения дюкера водозабора фильтроочистной станции до лодочной станции.

В этом году официально пляжный сезон в Эжве открыли с пятницы, 25 июня. Тогда же начало работать и место отдыха у воды. Посещать его можно каждый день с девяти утра до восьми вечера. Там убрали прибрежную территорию, установили кабины для переодевания и мусорные контейнеры. На месте дежурят спасатели. При этом купаться там запрещено.

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