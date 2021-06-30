В поселке Коми горела пятиэтажка: спасли 6 человек

Фото: архив КП

Днем 29 июня загорелась пятиэтажка в поселке Усогорс Удорского района.

В разгар рабочего дня, на часах было 15:22, в доме было не так много человек. Пятеро успели покинуть ставшее опасным жилище до приезда пожарных.

Спасатели прибыли на место происшествия через 6 минут после поступления сообщения о ЧП. Пожарные вывели из задымленных помещений еще шесть человек. Никто из них не пострадал.

На ликвидацию возгорания ушло чуть меньше часа. Пятиэтажный дом и жильцов спасали от огня 15 человек и 4 единицы техники, сообщает МЧС по Коми.

Сгорел диван. Судя по всему, беда приключилась из-за неосторожного курильщика.

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