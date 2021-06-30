В Коми 796 иностранцев получили российские паспорта

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С начала 2021 года в Коми гражданами России стали 796 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Большая часть иностранцев – 780 человек – стали российскими гражданами в упрощенном порядке. Большая часть людей, получивших паспорта, стали жители бывшего СССР. 244 (30%) человека – это граждане Украины, 122 (15%) – Азербайджана, 63 (8%) – Таджикистана, 49 (6%) – Армении, по 43 человека (5%) – граждане Белоруссии и Киргизии (по 43 человека), 40 – Молдавии, 4,2% - Казахстана и 2,7% - граждане Узбекистана.

Получали российское гражданство в Коми и жители дальнего зарубежья. Российские паспорта получили трое граждан Сербии, два человека из Болгарии, а также по одному человеку из Германии, Хорватии, Марокко и Египта.

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