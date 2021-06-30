Аэропорт Сыктывкара открывает обновленный международный терминал

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

В Сыктывкаре обновленный международный терминал аэропорта готов к приему первых пассажиров.

Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортное пребывание граждан в ожидании авиарейсов и увеличит скорость прохождения процедур контроля.

Для этого площадь зала ожидания была увеличена в два раза, проведен косметический ремонт внутри здания, уже закуплены и установлены четыре кабины паспортного контроля, изготовлены светопрозрачные перегородки, новый транспортер для подачи багажа увеличенного размера, установлено оборудование для обеспечения безопасности полетов.

Смонтирована система безопасности (видеокамеры), закуплена необходимая мебель. Достроено багажное отделение, которое расположено за периметром пункта пропуска и примыкает к терминалу.

Напомним, прямые перелеты в Турцию, Тунис и Египет возобновляются с 3 июля.

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