Житель Коми выбросил щенка с четвертого этажа

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В Княжпогостском районе 30-летнего местного жителя признали виновным в жестоком обращении с щенком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле мужчина выпивал у себя дома. Рядом бегал щенок, которого подарила ему сестра. В какой-то момент мужчину разозлило поведение животное, и тот решил от него избавиться. Однако злоумышленник не придумал ничего лучше, чем выбросить щенка с четвертого этажа.

Это заметила проходившая мимо семейная пара. Супруги увидели, как щенок пытается встать на лапы, но не может и громко скулит. Они отвезли щенка в ветеринарную клинику. При осмотре у животного обнаружили повреждения внутренних органов и лап.

Мужчина заявил, что щенок ему изначально был не нужен. Он добавил, что ему было безразлично, выживет собака после падения или нет. Суд приговорил жителя Коми к 180 часам обязательных работ.

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