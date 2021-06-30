Из-за одного лихача в аварии в Сыктывкаре пострадали три машины

Фото: УГИБДД по Коми

Три машины столкнулись в Сыктывкаре из-за одного любителя повышенной скорости.

Авария произошла днем 29 июня. Hyundai Solaris двигался по Лесопарковой улице. В районе дома №2/31 39-летний водитель врезался в автомобиль Lada XRAY. 37-летний водитель отечественного автомобиля приостановился там, чтобы повернуть налево.

Из-за удара Lada XRAY оказалась на встречной полосе. В это время там ехал Chevrolet Lacetti под управлением 44-летней женщины.

Просто чудом двойное ДТП обошлось без жертв. Пострадал только сам виновник аварии: у него ушиб левого колена.

Водитель Hyundai Solaris 35 раз был застигнут при нарушении ПДД, из 13 - в течение года. При этом за рулем он всего шесть лет, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД по Коми.

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