В Коми подростка подозревают в реабилитации нацизма

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Удорском районе 17-летнего местного жителя подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С декабря 2020 года по январь 2021 года в одной из социальных сетей подросток писал комментарии. Молодой человек отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Более того, житель Коми одобрял преступления, совершенные нацистами. В настоящее время следователи занимаются закреплением доказательственной базы.

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