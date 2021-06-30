Глава Минздрава Коми поддержал идею обязательной вакцинации

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Тема законности и необходимости обязательной вакцинации от коронавируса вышла 30 июня на первый план. Этот вопрос прозвучал во время прямой линии с Президентом России.

Владимир Путин подчеркнул, что введенная в десяти субъектах РФ обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан соответствует нормам законодательства. Действующий закон 1998 года об иммунной защите населения допускает это в случае эпидемии. Этот вопрос относится к компетенции глав регионов.

И.о. главы Минздрава Коми Игорь Дягилев прокомментировал БНК эту животрепещущую для миллионов тему.

«В случае больших вспышек руководители регионов должны иметь возможность вводить обязательную вакцинацию для людей из групп риска, например, пенсионеров», - заявил И. Дягилев.

Он подчеркнул, что на данный момент прививку от ковида в Коми сделали почти 50 тысяч пожилых людей.

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