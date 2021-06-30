В Сыктывкаре из-за ремонта дорог, тепло- и электросетей ограничили движение по ряду улиц

Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре полным ходом идёт дорожная кампания. Традиционно летом ремонт дорожного полотна в разгаре, так же как ремонт теплосетей. Вот и сейчас мэрии столицы Коми объявила об ограничении движения транспорта по ряду улиц. Каких именно - читайте на сайте "Комсомолки".

Движение транспорта будет ограничено по улице Первомайской на половине ширины проезжей части в районе дома № 38 до 2 июля.

Также в Сыктывкаре перекроют участок по всей ширине дороги по улице Пушкина от дома № 68 до дома № 75 с 30 июня до 20 июля.

Кроме того, ограничат движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Стахановской от дома № 2/5 по улице Школьной до пересечения с улицей Лесозаводской с 09:00 01 июля до 22:00 31 июля.

А ещё с 1 до 31 июля будет ограничено движение на половине ширины проезжей части на автодороге «Сыктывкар - Эжвинский район» в районе моста через реку Дырнос.

Выбирайте маршрут заранее, уважаемые водители!

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