Дворы Воркуты избавили от 36 брошенных автомобилей

Фото: воркута.рф

В рамках спецоперации «Стоп-хлам» в Воркуте вывезли 36 брошенных автомобилей. Такую расчистку в заполярном городе проводят уже пятый год. Начиная с мая, когда заканчивается уборка зимнего снега.

Ориентируются прежде всего на сообщения местных жителей. В этом году поступило 90 заявок на вывоз бесхозных, битых машин из дворов Воркуты и окрестных поселков.

Из них 75 уже проверили. В 19 случаях машины не имели признаков заброшенности, еще 17 автомобилей специалисты не обнаружили. Судьба еще трех машин пока решается. Остальные 36 вывезло на спецстоянку МБУ «Специализированное дорожное управление».

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