На Печорском водохранилище в Коми утонули два мальчика

Фото: архив КП

Следком по Коми проверяет обстоятельства гибели двух школьников во время купания.

Трагедия произошла в среду, 30 июня на берегу Печорского водохранилища в Коми. Двоюродные браться, подростки 2008 и 2009 годов рождения, отправились купаться в место, где делать это не разрешено. Отправились одни, без взрослых.

Это место на берегу давно облюбовали местные жители. В тот день здесь купались и другие дети. Братьям не повезло: вода унесла их жизни.

Сейчас следователи СК проводятся проверку, сообщает ведомство.

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