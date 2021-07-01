Администрация Ухты заплатит за нападение бродячей собаки на ребенка

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Бродячая собака напала на 9-летнего ребенка. Ответит за это по решению суда администрация Ухты, которая ненадлежащим образом занимается отловом безнадзорных собак.

Определяя размер компенсации, суд учел не только серьезность полученной травмы (ссадина грудной клетки справа) и необходимость наблюдения у врача и вакцинации, но и юный возраст пострадавшего, его беспомощность в момент нападения.

С администрации Ухта в пользу истца взыскана компенсация морального вреда 30 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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