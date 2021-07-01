В какие страны стремятся на отдых жители Коми в июле

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Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда собираются россияне на отдых в июле. Пятерку лидеров возглавляет вовсе не недавно вновь открытая Турция, как можно было бы ожидать.
Неожиданно топ-5 возглавила Армения. Сюда покупают 18,7% авиабилетов. Стоимость поездки в среднем 19 тысяч рублей туда и обратно.
На втором месте Киргизия, средний чек за перелёт в эту страну равен 8,8 тыс. рублям в одну сторону. Кстати, эта страна славится своими природными красотами.
И только потом в списке стран, куда покупают билеты в июле, идут Молдавия, Азербайджан и Турция.
Среди морских направлений в июле востребованы также Греция, Египет, Кипр и Болгария.
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