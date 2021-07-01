Жителя Коми оштрафовали за отсутствие ПРЦ-теста после поездки в Армению

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Житель Ухты вернулся из Армении 14 декабря 2020 года. Однако не прошел положенный в таких случаях тест на коронавирус. Это не прошло незамеченным: внимание к этому вопросу во время пандемии тотальное.

И хотя наказание настигло ухтинца спустя полгода, но оно было неизбежно. Ухтинский городской суд назначил штраф в минимальном размере 15 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа за это нарушение 40 тысяч рублей.

Тест необходимо сдать гражданам РФ, прибывшим на территорию России после 1 мая из любых зарубежных стран. На это дается 5 календарных дней. Результаты нужно разместить на портале госуслуг, напоминает объединенная пресс-служба судов Коми.

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