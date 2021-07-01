Сыктывкарка добилась замены окон в муниципальной квартире

Фото: управление ФССП по Коми

В Сыктывкаре местная жительница через суд добилась замены окон в муниципальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Сыктывкарка обратилась в суд с иском к администрации. Она требовала от властей заменить оконные блоки. В досудебном порядке сторонам договориться не удалось. Администрация считала, что эти работы относятся к текущему ремонту и выполняются на деньги нанимателя. Однако суд посчитал, что конструкции сильно повреждены. В связи с этим требуется полная их замена, то есть капремонт.

Однако за месяц окна не заменили. Поэтому сыктывкарка обратилась в ФССП. Через несколько дней администрация сообщила, что запросила коммерческие предложения о стоимости работ, а через месяц предоставила копии договора подряда. С должника будет взыскан исполнительский сбор.

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