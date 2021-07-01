В Сыктывкаре столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2114

Фото: архив КП

Два произведения отечественного автопрома не поделили дорогу в столице Коми. Авария произошла вечером 30 июня.

В половине десятого 29-летний мужчина ехал по центральной дороге дырносских дач на «Ладе Калина». Впереди, также в сторону объездной двигалась «четырнадцатая» с 62-летней дамой за рулем.

Молодой мужчина недооценил обстановку и скорость, и его «Лада» догнала ВАЗ.

Женщина-водитель ушибла руку во время аварии, но не сразу оценила серьезность травмы — она не была зафиксирована на месте ДТП. Уже потом она сама обратилась за помощью к врачам, сообщает «Комиинформу» со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

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