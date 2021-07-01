В Коми должницу по алиментам заставили работать

Фото: ФССП Коми

В Сосногорске 44-летнюю должницу по алиментам привлекли к 20 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Женщина возложила заботу о своем сыне на сестру и никак не участвовала в судьбе ребенка. Она задолжала по алиментам более 800 тысяч рублей. Это связано с тем, что женщина, ссылаясь на плохое здоровье, не работает. Однако горожанка не оформляла инвалидность. Она постоянно кочевала от одной веселой компании к другой. Застать женщину дома было нереально, поэтому ее объявили в исполнительный розыск. В итоге жительницу Коми задержали на пропускном пункте в суде. На нее завели административное дело, и наказанием стали 20 часов обязательных работ. Кроме того, пристав выдала женщине направление в Центр занятости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми отправился в колонию за неуплату алиментов (подробнее)