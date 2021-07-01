Кто ответит за гибель рабочего на лесопилке в Коми

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Рабочий лесопилки в Коми стал жертвой несчастного случая на производстве, который произошел по безалаберности на производственном объекте.

Трудинспкция Коми выяснила обстоятельства, при которых 25 марта текущего года погиб оператор дисковой пилорамы ООО «Север Плюс».

На этой лесопилке работают всего 17 человек. Как показала проверка — погибнуть мог каждый из них. Ведь причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства.

Трудинспекция выдала предписание об устранении выявленных нарушений. Составлен протокол об административном правонарушении, которое карается штрафом в размере до 130 тысяч рублей, сообщает ведомство.

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