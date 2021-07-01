Как пожарные боролись с последствиями разгула стихии в Коми

Пожары бушевали на дачных участках Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера в Коми было два пожара, оба в Ухте, в которой 30 июня был настоящий апокалипсис.

Первый сигнал поступил в Ухтинскую пожарно-спасательную службу в 20:01 – на Ярегских дачах в СОТ «Березка» загорелся деревянный дом от воздействия грозового разряда. Тушить огонь прибыли 12 огнеборцев на 5 единицах техники через 4 минуты после сообщения, в итоге, пожар удалось ликвидировать за 55 минут. Хоть погибших и пострадавших нет, дачный дом площадью 30 м2 повреждён.

Позже, в 22:52, пожарным поступило второе сообщение о возгорании бани в п. Дальний, в СНТ «Транспортник», огнеборцы добрались до места за 6 минут, за 25 минут пожар был ликвидирован, но баня на площади 8 м2 сгорела. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны.

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