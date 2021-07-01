В Сыктывкаре три бара оштрафовали за нарушения антиковидных мер

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В Сыктывкаре оштрафовали три бара за нарушения ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в 3 января 2021 года в баре на улице Куратова, 73/1. Там проходили танцы, а также была возможность петь в караоке. Однако предоставление таких услуг было под запретом из-за введения ограничительных мер для развлекательных учреждений. Суд оштрафовал бар на 50 тысяч рублей. Кроме того, за работающее 5 марта караоке оштрафовали бар на улице Бабушкина. Учреждение выплатило 100 тысяч. В кафе около вокзала 26 марта проходили танцы. За это владельца оштрафовали на 30 тысяч рублей. Рейды в Сыктывкаре продолжаются.

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