Столкновение двух иномарок со смертельным исходом произошло в Коми

Фото: архив КП

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 июля, в Усинске. При столкновении двух иномарок погиб водитель одной из них.

Авария произошла в 9:10 на пересечении улиц Промышленная и Возейская. Пока известно, что участниками ДТП стали Chevrolet Lacetti и Nissan. Человек за рулем «Шевроле» погиб на месте происшествия.

Подробности столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции, сообщает «Комиинформу» со ссылкой на региональное УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто ответит за гибель рабочего на лесопилке в Коми (подробности)