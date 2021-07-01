В Коми обнаружили свалку с токсичными отходами

Фото: архив КП

В Воркуте завели уголовное дело после обнаружения опасной свалки в промзоне на выезде из города.

Свалка незаконная: кто-то просто свез туда остатки строительных материалов. Но это было бы полбеды. Проверка прокуратуры показала, что под грудой мусора валялись более 150 ртутьсодержащих ламп. А это уже отходы, которые относятся к самым высоки классам опасности. Они могут навсегда, неисправимо, разрушить экологию, уточняет прокуратура Коми.

Опасную находку немедленно изъяли и перевезли в безопасное место для дальнейшей утилизации, как это положено по закону.

Следком по Воркуте возбудил уголовное дело по факту нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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