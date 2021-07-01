Жителя Коми посадили на 11 лет за гибель трех девушек в ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ухты Никиту Князькина признали виновным в ДТП, в результате которого погибли три девушки. Соответствующее решение принял Архангельский областной суд.

Трагедия произошла 15 ноября 2019 года на первом километре трассы Котлас - Коряжма. Пьяный водитель Audi превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате ДТП погибли три девушки. Кроме того, в аварии пострадал пассажир, находившийся в машине Князькина.

Князькин свою вину не признал. Он заявил , что выпил не более 50 граммов коньяка и был трезв. При этом ухтинец признал, что ехал со скоростью 130-150 километров в час. При этом водитель знал, что разрешённая скорость движения составляет 60 километров в час.

Свидетели рассказали, что погибшая в аварии девушка всегда управляла автомобилем осторожно, скорость не превышала. Стрелка спидометра застыла на скорости 20 километров в час. Вероятно, девушка пыталась затормозить. В Audi стрелка спидометра остановилась на 170 километрах в час. Кроме того, в салоне четко ощущался запах алкоголя.

Свидетель, ехавший по трассе во время ДТП, рассказал, что его внимание привлекла Audi. Машина удалялась, быстро смещаясь то вправо, то влево, а затем на встречную полосу. После этого иномарка врезалась в Volkswagen. По данным медиков, водитель и пассажир Audi были пьяны.

Суд признал состояние здоровья Князькина смягчающим обстоятельством, поскольку после ДТП ему установили вторую группу инвалидности. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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