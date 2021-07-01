В Сыктывкаре полмесяца ищут 53-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшего Богомолова Михаила Сергеевича 1968 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 53-летний мужчина пропал еще 18 июня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Рост пропавшего – 172 сантиметра, он худощавого телосложения с черными вьющимися волосами и усами.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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