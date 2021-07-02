Верховный суд Ком утвердил приговор виновнику смертельного ДТП в Воркуте

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Вступил в силу приговор 18-летнему воркутинцу, по вине которого в ДТП погибли две девочки-подростка, отправится.

Трагедия произошла вечером 30 сентября 2020 года. Юноша на автомобиле «Фольксваген Поло» сбил на обочине дороги двух девочек. Одной было 15 лет, другой – 16. Одна из несчастных скончалась на месте происшествия, вторую успели довезти до больницы, но она не выжила.

Молодой человек получил права за 20 дней до аварии, Автомобиль ему купили родители и подарили на совершеннолетие. Воркутинец и ранее не отличался благонравием. К 18 годам он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Также его наказывали за мелкое хищение и нанесение побоев.

Воркутинский городской суд 5 марта 2021 года приговорил водителя-убийцу к 5 с половиной годам в колонии-поселении. Также он должен выплатить родителям погибших компенсацию морального вреда 3 миллиона и возместить расходы на погребение 470 тысяч рублей.

Приговор был обжалован. Сторона защиты сочла его слишком мягким, а потерпевший и прокурором отметили нарушения в судебном процессе.

Верховный суд РК оставил срок наказания без изменения, сообщает прокуратура Коми.

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