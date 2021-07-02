Фото: БНК

1 июля на трассе в Коми столкнулись молоковоз и «Лада Приора». Жертвами аварии стали подросток и молодой человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 12:31 на пятом километре дороги «Обход г. Сыктывкара».

Lada Priora под управлением водителя 2002 года рождения пошла на обгон в зоне действия знака, который запрещает такое действие. В это время по встречной полосе двигался молоковоз на базе КаМАЗа. В него легковой автомобиль и врезался на приличной скорости.

Серьезно пострадали водитель «Лады» и пассажиры: 16-летняя девочка и 21-летний мужчина. С травмами различной тяжести их отправили в больницу.

Виновник ДТП получил права в конце 2020 года. За полгода вождения он семь раз привлекался за нарушение правил дорожного движения, сообщает БНК со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

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