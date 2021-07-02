В Коми пьяная девушка больше 20 раз ударила ножом односельчанина

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В Усть-Куломском районе 19-летнюю ранее судимую местную жительницу признали виновной в убийстве односельчанина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Трагедия произошла 20 декабря прошлого года. Пьяная девушка поссорилась с односельчанином и взялась за нож. Злоумышленница нанесла потерпевшему 21 проникающее ранение ножом в области груди и живота. Кроме того, девушка наносила удары в области грудной клетки, рук и головы. В результате пострадавший скончался.

Фигурантка признала свою вину. Она заявила, что была в состоянии аффекта, однако суд с этим не согласился. В итоге жительницу Коми приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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