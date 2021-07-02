В Коми компанию оштрафовали за SMS-рассылку с угрозами

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В Печоре ООО «Гарантированные финансы» оштрафовали за рассылку SMS-сообщений должнику и его близким c оскорблениями. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Компания взыскивала долг по кредиту. При этом сотрудники предприятия посылали должнику и его родственникам SMS-сообщения, используя при этом выражения, унижающие честь и достоинство. Таким образом компания хотела оказать психологическое воздействие на должника. В итоге суд оштрафовал юридическое лицо на 25 тысяч рублей.

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