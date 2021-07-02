Прокуратура Коми организовала проверку по поводу гибели двух детей на воде

Дети просто пропали. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Печорская межрайонная прокуратура Коми организовала проверку по факту гибели на воде двух подростков 11 и 12 лет.

Напомним, дети утонули 30 июня, когда купались на Печорском водохранилище. Четверо мальчишек 10-12 лет, друзья-товарищи, пошли искупаться. Пошли сами, совершенно без присмотра взрослых.

А потом вдруг случилось нечто ужасное. Владислав Владимиров и Костя Кузнецов 2008 и 2009 годов рождения вдруг попали на глубину и уже не смогли вынырнуть. Мальчики утонули. В один миг. Их тела уже нашли.

В ходе проверки прокуратура проверит соблюдение органами и субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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