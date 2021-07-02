Жителю Коми крупно заплатили за пять месяцев безделья

Фото: архив КП

Житель Коми уволился с работы, а трудовую книжку не выдали. Впоследствии это стоило работодателю крупной суммы денег.

Усть-Вымский районный суд решил: взыскать с работодателя в пользу работника компенсацию за задержку на 5 месяцев выдачи трудовой книжки в размере 387 180 рублей. Эту сумму рассчитали с учетом среднего заработка истца, уточняет объединенная пресс-служба судов Коми.

Также суд взыскал с ООО "РН-Сервис" в пользу бывшего работника компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей.

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