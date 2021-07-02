В Сыктывкаре до конца июля перекроют улицу Тентюковскую

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До конца июля в Сыктывкаре ограничат движение транспорта по улице Тентюковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с тем, что ООО «Региональный строительный трест» земляных работ. Дорогу перекроют на треть ширины проезжей части. Ограничения будут действовать на участке от дома № 78 до дома № 110. Улицу Тентюковскую перекроют в субботу, 3 июля. Ограничения будут действовать до 31 июля. Власти столицы Коми не исключают, что в час пик здесь могут возникать пробку.

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