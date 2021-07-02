Финал трех месяцев свободы жителя Коми: одного убил и другую ограбил

Фото: архив КП

1 июля в один из магазинов Воркуты ворвался молодой мужчина. Он размахивал ножом и требовал от продавца деньги. Женщина отдала ему три тысячи. Но вовремя позвала на помощь. Разбойника полиция задержала по горячим следам.

Выяснилось, это 35-летний ранее судимый местный житель. Освободился из мест лишения свободы буквально в марте этого года. Когда его доставили в полицию, на допросе воркутинец сознался в убийстве.

Он рассказал, как во время ссоры в квартире по улице Матвеева нанес удары ножом своему 40-летнему знакомому. Оперативники отправились по указанному адресу и нашли бездыханное тело.

Убийцу и разбойника заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следком по Коми.

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