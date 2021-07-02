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Общество2 июля 2021 15:28

В День семьи, любви и верности в Коми действует запрет на продажу алкоголя

Отмечаем трезво
Источник:kp.ru
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Алкоголь продаваться не будет.

Алкоголь продаваться не будет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Коми не будут продавать алкоголь. Во всём виноват новый законопроект.

Любимый праздник многих россиян, День семьи и верности 8 июля, оказался под угрозой. Он пройдёт полностью трезвым и здравомыслящим.

Законодательной властью республики приняты изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкогольной продукции.

Запрет действует на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в течение всего дня.

Кроме того, с 23 июля запрещена розничная продажа алкогольной продукции в ночное время (с 22 часов до 8 часов) в жилых домах и нестационарных торговых объектах.

КСТАТИ

Ограничение не относится к предприятиям общественного питания – ресторанам, барам и кафе.

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