В Сыктывкаре Тойота Камри сбила велосипедиста

Фото: УГИБДД МВД по Коми

Водитель автомобиля Тойота Камри сбил велосипедиста в столице Коми. По информации ГИБДД, мужчина получил права в 2017 году, за 4 года он 69 раз нарушил ПДД и был привлечён за это к ответственности.

2 июня в 12:50 22-летний водитель, управляя автомобилем Тойота, двигался по улице Орджоникидзе со стороны улицы Юхнина в направлении улицы Элеваторной.

На регулируемом перекрестке с Октябрьским проспектом, выполняя на разрешающий сигнал светофора правый поворот, сбил велосипедиста, который не спешившись пересекал проезжую часть дороги по зебре слева направо по ходу движения авто, сообщает "Комиинформ" с ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

38-летний велосипедист в результате ДТП получил ушиб колена, от госпитализации отказался.

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