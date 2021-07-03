Ухтинец похитил у пенсионерки два пакета с деньгами и документами

Преступник ранее неоднократно оказывал ей помощь в быту, поэтому пользовался доверием потерпевшей. Фото: Нина ЮШКОВА

Ухтинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу, расследованному отделом дознания ОМВД России г. Ухты в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего ухтинца. Мужчина, находясь в гостях у пенсионерки, проживающей с ним по соседству в одном доме, на её глазах похитил принадлежащие ей два пакета с документами, денежными средствами и иным имуществом.

Преступник ранее неоднократно оказывал ей помощь в быту, поэтому пользовался доверием потерпевшей.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ и с учетом наличия у него судимостей за ранее совершенные умышленные, в том числе аналогичные преступления, а также раскаяния в содеянном, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.

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