В Коми за сутки погибло 7 человек от коронавируса

Скончались от инфекции всего на данный момент 1 028 пациентов. Фото: "КП" Архив

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе. По ситуации на 3 июля в Коми зафиксировано 235 подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас в республике 47 350 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от инфекции всего на данный момент 1 028 пациентов, 7 новых случая летального исхода за сутки.

Выздоровели от вируса 44 718 человек (за сутки выздоровели 113 пациентов).

Ситуация в республике крайне напряженная. В городах Коми заканчивается вакцина, глава Коми обратился за помощью в Москву. Увеличенный коечный фонд тоже на пределе: занято 82%. Под ковидные госпитали вновь перевели Коми республиканскую больницу и детские санаторий «Лозым» и «Кедр» в Сосногорском районе.

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