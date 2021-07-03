Жительница Усть-Цильмы перевела мошенникам большую сумму

МВД по Республике Коми вновь и вновь просит граждан быть бдительными и не доверять всем подряд. Фото: "КП" Архив

Жители Коми попадаются на ловушки лжебанкиров, предлагающих услуги по получению кредитов или отмене заявок на них. Большинство граждан знают о мошенничествах, но не считают нужным проверять информацию о своих счетах в банке.

Так, жительнице Усть-Цилемского района, 1985 года рождения, позвонил "сотрудник банка" и сообщил, что неизвестные злоумышленники взломали ее личный кабинет и оформляют на нее кредит. После этого «специалисты по безопасности» пояснили, что женщине самой требуется оформить кредит, чтобы пресечь попытки сделать это другими людьми. В итоге ей выплатили через онлайн-банк заем в сумме 180 000 рублей, которые под диктовку собеседников перевела на неустановленный счет. После этого с «помощниками» связаться не получилось. "Помогли" - испарились!

По "мошенничество" возбуждено уголовное дело. Псевдобанкиры звонили потерпевшей с трех разных номеров телефонов, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Москве. Один из московских мобильных фигурирует в дистанционной афере, совершенной в отношении жительницы Печоры, которую мошенники также убедили взять кредит и перечислить им крупную сумму займа.

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