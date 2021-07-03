В Коми опубликовали даты выплат июльских пенсий

Дата выплаты зависит от фамилии пенсионера и банка, в котором он обслуживается. Фото: Нина ЮШКОВА

Отделение Пенсионного фонда по Коми проинформировало о сроках перечисления пенсионных и социальных выплат.

Жителям Коми, получающим пенсии и социальные выплаты на счета, которые открыты в Сбербанке России, суммы зачислят в следующем порядке:

12 июля перечислят денежные средства получателям с фамилиями на буквы А-К

21 июля - пенсионерам с фамилиями на буквы Л-Я.

Пенсионеры, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета в других кредитных учреждениях (банках), получат денежные средства 19 июля.

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