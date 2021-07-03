В Коми пожарные спасли четырёх человек из горящего здания

Фото: ГУ МЧС по Коми
3 июля в 01:59 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в деревянном многоквартирном жилом доме №95 по улице Пушкина.
23 огнеборца на 6 единицах техники прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Из задымлённых помещений звеньями газодымозащитной службы было спасено 4 человека, ещё 12 эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидировали в 03:37. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 9 м2.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
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