Детские коляски стали разменной монетой для мошенников Коми

Фото: архив КП.
Мошенники придумывают всё новые и новые способы честного отъёма денег у населения. На этот раз они выманили деньги у жителей Усинска и Сыктывкара под предлогом продажи детских колясок, сообщает МВД по Коми.
Используя давно проверенные схемы, любители нечестной прибыли продолжают выманивать у граждан немалые суммы.
- Они по-прежнему размещают объявления о продаже несуществующих товаров в соцсетях, на сайтах и других ресурсах, - подчеркивает ведомство.
К примеру, жительница Усинска нашла в интернет-магазине объявление о продаже детской коляски. Начала переписываться, а затем перевела за выбранную детскую коляску 25 220 рублей. И тут продавец пропал... Товара женщина не дождалась и пошла в полицию.
За свою беспечность поплатился и сыктывкарец. В Инстаграме он выбрал понравившийся вариант детской коляски и через мобильный банк перевел более 9 000 рублей. Однако после этого дозвониться до поставщика мужчина не смог, товар ему, конечно же, не доставили. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.
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