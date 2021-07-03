Детские коляски стали разменной монетой для мошенников Коми

Фото: архив КП.

Мошенники придумывают всё новые и новые способы честного отъёма денег у населения. На этот раз они выманили деньги у жителей Усинска и Сыктывкара под предлогом продажи детских колясок, сообщает МВД по Коми.

Используя давно проверенные схемы, любители нечестной прибыли продолжают выманивать у граждан немалые суммы.

- Они по-прежнему размещают объявления о продаже несуществующих товаров в соцсетях, на сайтах и других ресурсах, - подчеркивает ведомство.

К примеру, жительница Усинска нашла в интернет-магазине объявление о продаже детской коляски. Начала переписываться, а затем перевела за выбранную детскую коляску 25 220 рублей. И тут продавец пропал... Товара женщина не дождалась и пошла в полицию.

За свою беспечность поплатился и сыктывкарец. В Инстаграме он выбрал понравившийся вариант детской коляски и через мобильный банк перевел более 9 000 рублей. Однако после этого дозвониться до поставщика мужчина не смог, товар ему, конечно же, не доставили. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

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