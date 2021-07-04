Жителя Коми лишили интернета и общения за экстремизм

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Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в отношении бывшего участника профсоюза СССР Андрея Владимировича Бартель по ходатайству УФСБ России по Республике Коми.

Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет». А также в публичном распространении под видом достоверной заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Обвиняемому установлены запреты: на общение со свидетелями по уголовному делу, кроме близких родственников и лиц, постоянно проживающих с ним в жилом помещении, адвокатов, надлежащим образом допущенных к его защите, а также контролирующим органом, следователем, как лично, так и с использованием средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Отметим, этот профсоюз СССР появился на просторах интернета в январе 2018 года. Его последователи отказываются оплачивать выставленные счета за услуги ЖКХ и публикуют видеоролики о том, как это якобы законно делать.

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