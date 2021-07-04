За неделю клещи заразили опасными болезнями 9 жителей Коми

Фото: архив КП

По данным Роспотребнадзора по Коми, за минувшую неделю, с 25 июня по 1 июля, в медучреждения республики обратились 95 укушенных клещами человек. Пятеро из них – дети.

Как установили в лаборатории ведомства, в двух случаях клещи были носителями вируса клещевого энцефалита, еще в семи – возбудителем иксодового клещевого боррелиоза.

Второе заболевание менее известно широким слоям населения, но не менее опасно. Особенно тем, что на первой стадии может происходит без симптомов, а без своевременного лечения может привести к летальному исходу.

Всего с начала сезона по этому поводу к медикам Коми обратился 2751 человек (446 из них – дети).

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