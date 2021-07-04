В Коми объявили срочный сбор: пропал 83-летний мужчина в кепке ЛДПР

Фото: "ЛизаАлерт" Коми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил срочный выезд в лес: пропал 83-летний мужчина.

Житель села Туръя Княжпогостского района Тутубалин Николай Григорьевич в субботу, 3 июля, вышел из дома в сторону леса и исчез.

Волонтеры дают описание пропавшего: рост 170 см, худощавый, серые глаза, короткая стрижка, борода, очки. Он бы одет в калоши, темно-серую ветровку, черные брюки, синюю кепку со стертой надписью была надпись ЛДПР. В последний раз его видели уходящим в сторону леса со светлым пакетом в руках. Ходит пропавший всегда с палочкой, на которую опирается при ходьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе в Коми пенсионерка улетела в кювет на мотоблоке (подробности)