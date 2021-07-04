В Коми семилетняя девочка получила травму из-за пьяного водителя

Фото: УГИБДД по Коми

Пьяный водитель, лишенный прав, стал виновником ДТП в Сыктывкаре, в котором пострадала семилетняя девочка.

Авария произошла вечером 3 июля. В начале седьмого водитель 1986 года рождения двигался по проезду Геологов за рулем Daewoo Nexia. Напротив дома №31 его машина ушла в кювет, не без помощи водителя, конечно. Как выяснили сотрудники автоинспекции, он был пьян.

Более того, мужчина получил права всего три года назад, а в прошлом году его лишили водительского удостоверения на 18 месяцев употребление алкоголя.

В момент аварии на заднем сидении автомобиля находилась девочка 2014 года рождения. Она ударилась лбом и чудом отделалась гематомой.

Автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщает «Комиинформу» со ссылкой на региональное УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе в Коми пенсионерка улетела в кювет на мотоблоке (подробности)