В селе Коми снесут здание аварийной школы

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В селе Дутово до 30 сентября снесут старую аварийную школу. На демонтаж в бюджете городского округа Вуктыл уже выделено 500 тысяч рублей, сообщает БНК со ссылкой на администрацию Вуктыла.

Это здание построили всего лишь в 1957 году, а 12 лет назад его признали аварийным. Дети продолжали там учиться до последнего. Новая школа – детский сад в Дутово открылась 13 марта 2021 года.

Теперь у детей светлые кабинеты, спортзал, душевые, медкабинет и библиотека. Здесь занимаются 80 детей: 60 учеников и 20 воспитанников садика. А старое, опасное для учеников здание, отправится на слом.

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