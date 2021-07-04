Госсовет Коми возьмется за «арктический гектар» на внеочередном заседании

Фото: архив КП

С 1 июля вступил в силу закон, по которому можно получить землю бесплатно в Арктической зоне России. В Коми к ней относятся Воркута, Инта, Усть-Цилемский и Усинский районы.

Спикер Госсовета Коми Сергей Усачев сообщил, что этот вопрос рассмотрят на внеочередном заседании сессии 15 июля. Собственно, речь идет только о приведении регионального законодательства в соответствие с новым федеральным законом.

Напомним, территории под «арктические гектары» уже определены. Здесь их можно увидеть на карте.

Порядок выдачи также прописан в федеральном законе: на пять лет в безвозмездное пользование по 1 гектару на члена семьи. Позже их можно будет оформить в аренду или собственность. На земле можно будет построить дом или заниматься предпринимательством.

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